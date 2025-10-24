"الوطني الأرصاد": طقس مستقر مع رطوبة وضباب وفرصة لسقوط أمطار حتى الثلاثاء

أبوظبي في 23 أكتوبر / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الفترة من يوم غد الجمعة وحتى 28 أكتوبر المقبل حالة من الطقس المستقر بوجه عام، يتسم بالرطوبة خلال ساعات الصباح المبكرة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمالية لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الأجواء نهاراً صحوة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب تتطور أحياناً على المناطق الشرقية والجنوبية، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على فترات متفرقة.

وتفصيلا، توقع المركز أن يكون الطقس غداً رطباً في ساعات الصباح الأولى على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، يتحول تدريجياً إلى صحو إلى غائم جزئياً مع ظهور السحب شرقاً بعد الظهر، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 و20 كم/س وتصل أحياناً إلى 30 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

وتستمر الأجواء الرطبة يوم "السبت" صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمالية تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، بينما تكون الأجواء العامة صحوة إلى غائمة جزئياً، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تراوح بين 10 و20 كم/س وتصل إلى 30 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

ويميل الطقس إلى الرطوبة يوم الأحد صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، ويكون صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية في ساعات الظهيرة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

وتسود أجواء رطبة يوم الاثنين صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، بينما يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة لتكون السحب الركامية شرقاً، وتتحول الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعات تتراوح بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

ويستمر الطقس رطباً يوم الثلاثاء صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الأجواء نهاراً صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمالية تشكل سحب ركامية شرقاً وجنوباً قد يصحبها هطول أمطار متفرقة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.