الإمارات تحرز أول ميدالية في الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين

المنامة في 23 أكتوبر / وام / أحرز منتخب ألعاب القوى الميدالية الأولى في تاريخ مشاركة الإمارات بدورات الألعاب الآسيوية للشباب، بعدما حصد اللاعب محمد عادل العلي برونزية رمي المطرقة بمسافة 62.03 متر في منافسات اليوم بالبحرين بدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب.

وحقق اللاعب الصيني وانج زي الذهبية مسجلا 68.22 متر، والأوزبكي نوسيروف الفضية بمسافة 67.85 متر.

ولم يسبق للإمارات تحقيق أي ميداليات في المشاركتين السابقتين عامي 2009 في النسخة الأولى بسنغافورة، والنسخة الثانية بالصين عام 2013، ليصبح الرامي محمد عادل العلي أول رياضي يحصل على ميدالية للدولة في هذا المحفل القاري الكبير.

وأهدى سعادة اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى الإنجاز التاريخي إلى القيادة الرشيدة التي وفرت كل سبل الدعم والرعاية للرياضة والرياضيين في دولتنا الحبيبة.

وقال إن فوز اللاعب محمد عادل العلي بالميدالية البرونزية في مسابقة إطاحة المطرقة لحظة فخر كبيرة، وإنجاز يترجم ثمار العمل المتواصل وجهود الاتحاد في إعداد جيل واعد من أبطال ألعاب القوى القادرين على تمثيل الوطن بأفضل صورة.

وأضاف أن الميدالية نقطة انطلاق نحو المزيد من النجاحات في المحافل القارية والدولية، ودافع قوي لمواصلة الاستثمار في المواهب الشابة وتطوير برامج التدريب والاحتكاك الخارجي، مثنيا على جهود وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ودعمها المستمر، والأجهزة الفنية والإدارية وكل من ساهم في هذا الإنجاز الذي يسجل باسم رياضة الإمارات.