‎بلدية عجمان تتقلد 7 نجوم في المسابقة الدولية لأفضل الممارسات 2025

عجمان في 23 اكتوبر / وام / تسلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، شهادة المسابقة الدولية الحادية عشرة لأفضل الممارسات (IBPC 2025) حيث تقلدت الدائرة 7 نجوم عن مبادرتها المبتكرة منصة إدارة بيانات النفايات الذكية والمستدامة.

وسلمت الجهة المانحة الشهادة للشيخ راشد بن حميد النعيمي في مكتبه بالدائرة، بحضور سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، والدكتور المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، وعدد من المسؤولين والخبراء من الجهتين.

وفي هذا الصدد، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن الإنجاز يضاف لسجل الدائرة الحافل بالنجاحات في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الجائزة العالمية لعام 2025، والتي شاركت فيها الدائرة استقطبت جهات ومؤسسات من مختلف أنحاء العالم.

وبين أن الدائرة استحقت فئة الـ7 نجوم عن منصة إدارة بيانات النفايات الذكية والمستدامة والتي تعكس إنجازا استثنائيا ورؤية الدائرة الرامية لتسخير التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي، لتحويل إدارة النفايات إلى نموذج ذكي ومستدام يدعم اتخاذ القرارات ويقلل الأثر البيئي.

واستمع الشيخ راشد بن حميد النعيمي من الدكتور المهندس خالد معين الحوسني إلى شرح حول المنصة التي تمتاز بتجميع بيانات شاملة من مختلف أنواع النفايات، والتتبع اللحظي لتدفقات النفايات، وحساب انبعاثات الكربون تلقائيا، وعرض خرائط جغرافية تفاعلية توضح كميات وأنواع النفايات، بالإضافة لتقديم رؤى دقيقة لصناع القرار لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم رؤية عجمان للمدينة الذكية 2030 والأجندة الوطنية للاستدامة لدولة الإمارات.

وأوضح الحوسني أن المسابقة اعتمدت معايير تقييم دقيقة نفذها خبراء دوليون، حيث يتم تصنيف المبادرات الفائزة من نجمة واحدة حتى سبع نجوم، وتمثل فئة السبع نجوم ذروة التميز والابتكار على المستوى العالمي.

يذكر أن الشهادة العالمية تؤكد التزام الإمارة بالابتكار والاستدامة والتميز، وتعزز جهود الدائرة في دفع حلول ذكية ومستدامة للأجيال القادمة وتدعم العمل المستمر لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في إطار العمل المستدام لجعل الاستدامة حجر أساس في تطوير المدن الذكية.