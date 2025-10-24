عبدالله بن بيه يهنئ صالح الفوزان بتعيينه مفتيا عاما للسعودية

أبوظبي في 23 أكتوبر / وام / هنأ معالي العلامة عبدالله الشيخ المحفوظ بن بيّه، رئيس مجلس الامارات للإفتاء الشرعي، باسم المجلس، سماحة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان بمناسبة تعيينه مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية.

وكان قد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بتعيين سماحته مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية، ورئيساً لهيئة كبار العلماء، ورئيساً عاماً للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

وأعرب معالي العلامة عبدالله الشيخ المحفوظ بن بيّه عن تمنياته لسماحة الشيخ الفوزان بالتوفيق والتسديد في مهامه الجديدة.