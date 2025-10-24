"شرطة الشارقة" تلزم المركبات الثقيلة والدراجات بمسارات محددة أول نوفمبر

الشارقة في 23 أكتوبر / وام / أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، عن تخصيص مسارات مرورية محددة وإلزامية للدراجات النارية (بما فيها دراجات التوصيل)، والمركبات الثقيلة، والحافلات على كافة الطرق بالإمارة، وذلك اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل.

وأكدت الشرطة أن عمليات المراقبة ستتم على مدار الساعة عبر الرادارات الذكية وأنظمة الكاميرات الحديثة، بالإضافة إلى الدوريات المرورية.

وأشارت إلى أن الغرامات ستُطبَّق بحزم وفقاً لقانون المرور الاتحادي، حيث تنص المادة (8) على فرض غرامة 1500 درهم و12 نقطة مرورية حال عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي، فيما تنص المادة (70) على غرامة 500 درهم لعدم التزام السائقين الآخرين بعلامات المرور وإرشاداته.

وأوضح التنظيم الجديد أن المسار الواقع أقصى اليمين قد خُصص لسير المركبات الثقيلة والحافلات؛ أما الدراجات النارية، فيُسمح لها باستخدام المسارين الثالث والرابع من جهة اليمين (للطرق ذات 4 حارات)، أو المسار الأوسط أو الأيمن (للطرق ذات 3 حارات)، أو المسار الأيمن فقط (للطرق ذات المسارين).

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية والتقيد بالمسارات المخصصة لكل فئة من المركبات، مؤكدة أن هذا التنظيم يأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة السلامة المرورية وضمان انسيابية الحركة على الطرق بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في إمارة الشارقة.