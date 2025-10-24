طلبة هونغ كونغ يكتشفون الطراز المعماري والمهن التقليدية في خورفكان

الشارقة في 23 أكتوبر / وام / اطلع وفد من الطلبة المبتعثين من جامعة هونغ كونغ على التراث الإماراتي الأصيل وتجارب الشارقة في المحافظة عليه، وذلك خلال زيارة ثقافية تعليمية نظمها معهد الشارقة للتراث – فرع خورفكان، بالتعاون مع جامعة الشارقة.

وشملت الزيارة جولة ميدانية إلى قرية شيص التراثية والمنطقة القديمة في خورفكان، حيث تعرف الطلبة على الطراز المعماري التقليدي وأساليب العيش في البيئات الجبلية، واكتشفوا مظاهر التناغم بين الإنسان والطبيعة قديماً.

كما زار الوفد متحف الحرف التقليدية بخورفكان، وتعرّف على أدوات الصناعات اليدوية وأساليب إنتاجها، مستكشفين المهن التي شكّلت جزءاً مهماً من التراث غير المادي للمجتمع المحلي.

وفي ختام الجولة، أعرب الطلبة عن إعجابهم بالتنوع الثقافي والثراء التراثي لإمارة الشارقة، مثمّنين الدور الريادي لمعهد الشارقة للتراث في نقل التراث إلى الأجيال الجديدة بأسلوب تفاعلي يعزز التفاهم بين الثقافات.