الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالامتثال الفوري لقرار "العدل الدولية"

نيويورك في 23 أكتوبر / وام / شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، على ضرورة تقيد إسرائيل بالتزاماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي، ووفقاً لما نص عليه قرار محكمة العدل الدولية الصادر أمس.

وأعلن تورك في بيان الخميس، أن "التزامات إسرائيل التي أظهرها قرار المحكمة الدولية واضحة وضوح الشمس"، مؤكداً أنها تبدأ بحق سكان غزة وكامل الأرض الفلسطينية المحتلة في الحصول على الإمدادات الأساسية للعيش.

وأشار إلى أن الرأي الاستشاري حدد حقوقاً ملزمة لإسرائيل، تشمل الحق في الحياة، وعدم التعرض للتعذيب، والحق في مستوى معيشي لائق، والصحة، والتعليم، وعدم التمييز.

بدوره، رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالرأي الاستشاري، مؤكداً إلزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بضمان حصول السكان على الإمدادات الأساسية.

وشدد غوتيريش على أنه "عندما يعاني السكان من نقص في الإمدادات، كما هو الحال في غزة، فإن إسرائيل ملزمة بالموافقة على خطط إغاثة محايدة، ويجب ألا تعرقلها".

وكانت النقطة الأبرز في قرار المحكمة تأكيدها على الدور الأساسي لوكالة "الأونروا"، حيث رفضت المحكمة الادعاءات المتعلقة بعدم نزاهة الأونروا وحيادها، وأكدت مجدداً التزام إسرائيل بالتعاون مع الأمم المتحدة، واحترام حصاناتها وموظفيها ومبانيها.