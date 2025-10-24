ملتقى في عجمان يستعرض فرص توسع المنتجات المحلية بالأسواق الخارجية

عجمان في 24 أكتوبر/ وام/ نظمت غرفة عجمان بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ملتقي "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة - CEPA"، بهدف استعراض الفرص والممكنات المتاحة أمام منشآت القطاع الخاص، وتسليط الضوء على سبل الاستفادة من بنود اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركات الوطنية وتسهيل وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية.

حضر الملتقي، الذي عقد أمس في فندق فيرمونت عجمان، علي راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات، وخالد الشامسي مدير إدارة المعلومات والدراسات الاقتصادية، وهندي عبيد المطروشي مدير إدارة الشؤون القانونية في غرفة عجمان، ومسؤولي الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال ومسؤولي منشآت القطاع الخاص من أعضاء غرفة عجمان.

وأكد خالد الشامسي في كلمته خلال الملتقى، أهمية الحدث باعتباره منصة تفاعلية تجمع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، بهدف مناقشة فرص النمو والتوسع أمام الشركات المحلية، وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال ويعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، دعماً لتعزيز تنافسية اقتصاد إمارة عجمان وتحقيق رؤية عجمان 2030 المنسجمة والمتوائمة مع مبادئ "نحن الإمارات 2031".

وقال إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ”سيبا - CEPA" تمثل إحدى الركائز الرئيسية التي تعتمد عليها دولة الإمارات لتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي، بحيث تسهم في توسيع نطاق التجارة وتدفق الاستثمار وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشريكة، بما يدعم نمو التجارة البينية.

وأضاف الشامسي، أن غرفة عجمان تسعى إلى تطوير شبكات التجارة وتنمية الصادرات عبرالتوسع في الأسواق العالمية، من خلال اللقاءات المتخصصة وربط أعضائها من منشآت القطاع الخاص مع الجهات الحكومية المعنية بتنمية الصادرات، وكذلك تنويع المشاركات في المعارض والملتقيات الدولية، والعمل على فتح أسواق جديدة أمام أعضاء الغرفة من منشآت القطاع.

من جانبه أكد أحمد خير البلوشي ، مدير مكتب التنافسية بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ، أن الملتقي يشكل منصة معرفية مهمة لتعريف مجتمع الأعمال بفرص النمو والتوسع في الأسواق العالمية، وتسليط الضوء على المزايا التي توفرها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدعم تنافسية الشركات الوطنية وزيادة الصادرات.

وأوضح أن للملتقي دورا فعالا في تمكين أصحاب الأعمال من استثمار الفرص وزيادة الانتاجية، وتعزيز حضور منتجاتهم في الأسواق الدولية.

من جانبها قدمت وزارة التجارة الخارجية، عرضاً حول المزايا والفرص التي توفرها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة - CEPA، ودورها المحوري في تعزيز التجارة البينية وتنمية الصادرات.

كما تم عقد جلسة مفتوحة للرد على استفسارات أصحاب الأعمال ومسؤولي القطاع الخاص حول الإجراءات والتسهيلات الداعمة لتنمية صادرات المنتجات المحلية، وآليات تحفيز الشركات علىالاستفادة من بنود الاتفاقيات.