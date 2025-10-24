"غرفة أم القيوين" تبحث التعاون الاقتصادي مع البيرو

أم القيوين في 24 أكتوبر/ وام/ بحث سعادة خلفان أحمد مسفر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وألبرتو أليخاندرو فارخي سفير جمهورية البيرو لدى الدولة آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين وتعزيز العلاقات التجارية بين إمارة أم القيوين وجمهورية البيرو.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية، إلى جانب استعراض المجالات الواعدة في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والخدمات، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال ودعم المبادرات المشتركة المستقبلية.

وأكدا حرصهما على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، ومواصلة التنسيق بين المؤسسات المعنية بينهما ، بما يعزز الشراكة الاقتصادية المستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المشاريع التنموية والاستثمارية المستقبلية.

حضر اللقاء، سعادة يوسف طحنون نائب رئيس الغرفة، وسعادة عائشة راشد ليتيم عضو مجلس إدارة الغرفة رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، وسعادة أحمد عبيد آل علي مدير عام الغرفة، بجانب أعضاء الغرفة عيدالله بن حامد وعبدالله الحساوي والسيدة كارلا نعومي نائب رئيس البعثة لجمهورية البيرو.