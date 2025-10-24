سعود بن صقر يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 24 أكتوبر/ وام/ أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مرسوماً أميرياً رقم (19) لسنة 2025، يقضي بتعيين سعادة سارة أحمد عبدالله محمد الزعابي، مديراً عاماً لدائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، ويُعمل به اعتباراً من 20 أكتوبر 2025، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تتمتّع سعادة سارة الزعابي بخبرةٍ تمتد لأكثر من 23 عاماً في مجال إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، اكتسبتها من خلال تقلّدها مناصب قيادية في عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، وتحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولونغونغ في دبي، ودرجة البكالوريوس في التربية في التعليم المهني تخصص الإرشاد المهني من كليات التقنية العليا، وحصلت على عددٍ من الشهادات المهنية المرموقة، وشاركت في برامج قيادية متقدمة من ACI وSHRM وغيرها من المؤسسات الدولية المتخصّصة.

