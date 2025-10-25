وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت عن 93 عاما

بانكوك في 25 أكتوبر /وام/ أعلنت العائلة المالكة في تايلاند، أن الملكة الأم سيريكيت توفيت عن عمر ناهز 93 عاما في أحد مستشفيات بانكوك.

وأعلن البلاط الملكي إقامة جنازة ملكية بأعلى درجات التكريم كما أعلن الحداد لمدة عام.

وكانت سيريكيت متزوجة من الملك بوميبول أدولياديج، الذي توفي عام 2016 بعد سبعة عقود على العرش، وهي والدة الملك ماها فاجيرالونجكورن، وقد عانت من أمراض عديدة ونادرا ما كانت تظهر بشكل علني في الأعوام الأخيرة.

وتحظى سيريكيت بالتبجيل باعتبارها الشخصية الأم في البلاد ويتم الاحتفال بعيد ميلادها في الـ12 من أغسطس باعتباره عيد الأم في تايلاند.

واشتهرت سيريكيت في شبابها بجمالها الذي أسر العالم وأسر زوجها بوميبول، الذي أصبح فيما بعد أقوى رجل في تايلاند خلال القرن الماضي.

وكانت الملكة تظهر بانتظام في البرنامج التلفزيوني الإخباري الملكي اليومي حيث كان يعرض جهودها ومشروعاتها من عملها في مجال البيئة، إلى مساعدة القرويين الريفيين، واهتمامها الخاص بالحرير التايلاندي.

-خلا-