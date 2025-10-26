كوريا الجنوبية تنزل إلى المياه غواصة صاروخية متطورة

سيؤول في 26 أكتوبر /وام/ أنزلت كوريا الجنوبية إلى المياه يوم الأربعاء الماضي، غواصة صاروخية جديدة من فئة "KSS-III" المطوّرة، لصالح سلاح البحرية في جيشها.

وتعتبر هذه الغواصة أول غواصة من غواصات "KSS-III" المعدّلة التي تطورها كوريا الجنوبية لأسطولها الحربي، إذ بدأت بتصنيعها في مارس 2023، وستخضعها بعد استكمال تجهيزها بالمعدات، لسلسلة من لاختبارات قبل أن تسلمها للجيش عام 2027.

وتتميز غواصات الدفعة الثانية المعدلة عن غواصات "KSS-III العادية" بحجم أكبر بقليل، ومعدات أكثر تطورا، 80% منها مصنعة في كوريا الجنوبية، بما فيها بطاريات أيونات الليثيوم.

ويبلغ طول الغواصة الجديدة 89 مترا، وعرضها 9.7 مترا، ويعادل مقدار إزاحتها للمياه 4000 طن تقريبا، ويمكنها الأبحار بسرعة 20 عقدة بحرية، وقطع 10000 ميل بحري في كل مهمة، كما تتسلح بصواريخ "KSS-III" التي يصل مداها إلى 500 كلم، وطوربيدات من عيار 533 ملم.

