سعود بن صقر يشهد العرض الخاص لفيلم "بُناة قصر الحمراء"

رأس الخيمة في 26 أكتوبر /وام/ شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، العرض الخاص للفيلم الإسباني الوثائقي "بُناة قصر الحمراء"، بحضور سعادة إميليو بين جودوس، سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة، وسعادة فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، وعددٍ من كبار الشخصيات والمسؤولين وأفراد المجتمع، وذلك على مسرح غرفة تجارة رأس الخيمة.

وأكد سموّه أن الفنّ والعمارة يجسّدان هوية الإنسان وإبداعه، ويعبّران عن تطلعاته لبناء مستقبل أفضل، بما يحملانه من قدرةٍ على توثيق مسيرة الحضارة الإنسانية ونقل قيمها عبر العصور، مشيراً إلى أن الإرث التاريخي العريق الذي جمع بين الشرق والغرب أسهم في إثراء الوعي الإنساني المشترك، وترسيخ قيم التفاهم والانفتاح الثقافي بين الشعوب.

وأضاف سموّه أن الإرادة الإنسانية تثمر، حين تتكامل مع المعرفة والفنّ، أعمالاً متميزة تُجسّد عطاء الإنسان وقدرته على البناء والإبداع، وتسهم في تعزيز الحوار الثقافي ومدّ جسور التواصل الإنساني بين الأمم.

وتجوّل سموّه، عقب حضوره عرض الفيلم، في معرضٍ للصور الفوتوغرافية يُبرز الإرث الأندلسي في الهندسة المعمارية، ويستعرض أهمّ المعالم والآثار التي تميّز تلك الحقبة.

ويبيّن الفيلم، الذي أُنتج عام 2022، المراحل التاريخية لبناء قصر الحمراء في مدينة غرناطة خلال القرن الرابع عشر، مسلّطاً الضوء على التفاعل بين الفنون والعمارة والثقافة في التاريخ الإسلامي الإسباني.

واختُتم العرض بجلسةٍ حوارية مفتوحة مع مخرجة الفيلم إيزابيل فرنانديز، تناولت أهمية العمل في إبراز التلاقي الحضاري بين الثقافتين العربية والإسبانية، والدروس المستلهمة من التجربة الإنسانية من خلال معالم قصر الحمراء.

