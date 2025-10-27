تيمور الشرقية العضو الحادي عشر في رابطة "آسيان"

كوالالمبور في 26 أكتوبر / وام / شهدت القمة السابعة والأربعون لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" المنعقدة في كوالالمبور، القبول الرسمي لتيمور الشرقية كعضو حادي عشر في الرابطة، في خطوة تاريخية أكملت التمثيل الجغرافي لدول المنطقة.

ووصف رئيس وزراء تيمور الشرقية، زانانا جوسماو، هذا الانضمام بأنه "حلم تحقق"، مؤكداً أن هذا اليوم تاريخي ويمثل تأكيداً على "الرحلة التي تتسم بالمرونة والتصميم والأمل".

ووقع على إعلان الانضمام قادة الدول الأعضاء، بمن فيهم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، بحسب ما أبرزته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

ورحب إبراهيم، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للرابطة، بالخطوة قائلا إنها "تكمل أسرة آسيان"، فيما أكد وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو أن هذه "ليست النهاية، بل هي البداية" لمسار التكامل الكامل لتيمور الشرقية.

- خلا -