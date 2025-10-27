روسيا تعلن إسقاط عشرات المسيرات .. ولافروف يؤكد أن مبادرة قمة بوتين-ترامب "لا تزال قائمة"

موسكو وكييف في 26 أكتوبر / وام / أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، عن تدمير ما مجموعه 48 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية في هجمات متفرقة خلال اليوم.

وذكرت الوزارة في منشور عبر قناة "تلغرام" إن الدفاعات الجوية اعترضت 22 مسيرة خلال 4 ساعات في المساء (19 منها فوق بيلغورود)، وذلك بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إسقاط 26 مسيرة أخرى بعد الظهر فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك.

في المقابل، اتهمت أوكرانيا روسيا بشن هجوم بطائرة مسيرة في منطقة سومي؛ ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" عن الإدارة العسكرية الإقليمية ومكتب المدعي العام، أن الهجوم استهدف حافلة صغيرة، مما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 69 عاما وإصابة 12 شخصا، بينهم طفلان.

وبالتزامن مع هذه التطورات الميدانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تعزيزات للدفاع الجوي لبلاده.

ووفقا للموقع الرئاسي، أكد زيلينسكي أن المملكة المتحدة ستساعد أوكرانيا في مجال الصواريخ وإنتاج الطائرات المسيرة الاعتراضية، كما ستزود فرنسا كييف بطائرات "ميراج" إضافية وصواريخ دفاع جوي.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن مبادرة المجر لعقد قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب "لا تزال قائمة" ولكنها بحاجة إلى تحضير. وفي مقابلة نقلتها وكالة "ريا نوفوستي"، أوضح لافروف أن بوتين أبدى استعداده لحل الأزمة الأوكرانية بناء على مقترحات أمريكية قدمت قبل قمة ألاسكا في أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي "أجّل" الدعوة ولم "يلغها".

