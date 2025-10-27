تخريج 24 من منتسبي "أبوظبي للدفاع المدني" من دورة دولية بسنغافورة

سنغافورة في 27 أكتوبر/ وام/ أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن تخريج دفعة جديدة تضم 24 منتسباً من الدورة الدولية الثالثة والثلاثين لقادة الفصائل - RCC"، التي نظمتها أكاديمية الدفاع المدني في جمهورية سنغافورة، إحدى أبرز المؤسسات التدريبية العالمية المتخصصة في مجالات الدفاع المدني وإدارة الطوارئ.

ويأتي الإنجاز ضمن حرص الهيئة على تأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير الدولية في مجالات الإطفاء والإنقاذ والاستجابة للطوارئ، بما يعزز كفاءة منظومة العمل الميداني، ويدعم توجهات إمارة أبوظبي في ترسيخ أعلى مستويات الجاهزية والسلامة المجتمعية.

وشهد حفل التخريج فيكرام ناير، رئيس اللجنة البرلمانية الحكومية للشؤون الداخلية والقانون في سنغافورة، بحضور العميد لينغ يونغ إرن، نائب المفوض العام لقوة الدفاع المدني السنغافورية، بجانب وفد من هيئة أبوظبي للدفاع المدني برئاسة العميد رائد علي المهيري، نائب مدير قطاع الطوارئ والسلامة العامة، وعدد من القيادات والمسؤولين وذوي الخريجين.

وأكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ، أن التخريج يعكس التزامها المستمر بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التميز المؤسسي، مشيرةً إلى أن تمكين المنتسبين من الالتحاق ببرامج تدريبية دولية متقدمة يسهم في تطوير مهاراتهم الميدانية والقيادية، ويُثري خبراتهم العملية، بما يعزز جاهزيتها في حماية الأرواح والممتلكات.

وأوضحت أن التعاون مع أكاديمية الدفاع المدني في سنغافورة يجسد نجاح الشراكات التدريبية الدولية الهادفة إلى نقل المعرفة وتبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

يذكر أن الدورة استمرت 28 أسبوعاً، وتضمنت برنامجاً تدريبياً متقدماً جمع بين الجانبين النظري والعملي في مجالات متعددة، شملت مكافحة الحرائق، وإدارة الحوادث، والبحث والإنقاذ، والتعامل مع المواد الخطرة، والتحقيق في مسببات الحرائق، والحماية المدنية، بهدف إعداد كوادر قادرة على قيادة الفرق الميدانية بكفاءة عالية.