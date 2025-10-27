"الهلال الأحمر " يوزع مساعدات غذائية على الأسر المحتاجة بالمحافظات اليمنية

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام/ واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ برامجها الإنسانية والإغاثية في المحافظات اليمنية، من خلال توزيع سلال غذائية متكاملة على الأسر المحتاجة في مختلف المديريات، ضمن جهودها المتواصلة للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وتأتي المبادرة في إطار الدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني "الهلال الأحمر الإماراتي"، لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في المحافظات اليمنية.

واحتوت المساعدات على مواد غذائية أساسية تلبي احتياجات الأسر اليومية، وقد أسهمت في إدخال البهجة إلى نفوس الأهالي الذين عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعبًا على مواقفها الأخوية ووقوفها الدائم إلى جانبهم في مختلف الظروف.

وأكدت الهيئة أن هذه الحملة تأتي امتدادًا للجهود الإنسانية التي تنفذها في المحافظات اليمنية ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا في عموم المناطق اليمنية.

وتجسد هذه المبادرات نهج دولة الإمارات الراسخ في تعزيز قيم العطاء الإنساني وتقديم يد العون لكل محتاج، بما يعكس أصالة العمل الإنساني الإماراتي الممتد داخل اليمن وخارجه.