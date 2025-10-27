لاعبو "نادي الإمارات الرياضي" يتألقون في عدد من منافسات الجري

رأس الخيمة في 27 أكتوبر/ وام/ واصل لاعبو نادي الإمارات الرياضي لألعاب القوى تألقهم بتحقيق نتائج مميزة في عدد من البطولات، مؤكدين حضورهم القوي في منافسات الجري على مستوى الدولة.

ففي سباق أكاديمية شرطة دبي الذي عقد أمس وأول أمس بمشاركة نخبة من العدائين من مختلف الأندية، تمكن العداء سعيد بلال من إحراز المركز الأول في سباق 10 كيلومترات، فيما حصل زميله أحمد حسن على المركز الثاني في سباق 5 كيلومترات.

وضمن منافسات بطولة سباعية الإمارات التي أقيمت في مصفوت، نجح البطل سعيد بلال مجددا في الفوز بالمركز الأول، فيما أحرز العداء عبدالله حسن المركز الثاني، لتتوج مشاركة النادي بحصيلة مميزة من الميداليات والمراكز المتقدمة.

كما أحرز الفريق عددا من الميداليات في بطولة سباعيات قرى الإمارات في مرحلة رأس الخيمة التي تم تنظيمها أمس، حيث أحرز أحمد حسن المركز الأول ، وحصل سعيد عبد الله على المركز الثاني، بينما أحرز العداء عبد الله حسن المركز الثالث.