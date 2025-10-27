لاعب منتخبنا للترايثلون يتأهل إلى بطولة العالم للرجل الحديدي

صلالة في 27 أكتوبر/ وام/ تأهل لاعب منتخب الإمارات بخيت سعيد، إلى بطولة العالم للرجل الحديدي التي ستقام في مدينة نيس الفرنسية، بعد أداء لافت أمس في سباق صلالة بسلطنة عمان، حيث أنهى السباق بزمن قدره 4 ساعات و45 دقيقة.

ويعد هذا التأهل هو الثاني لبخيت، بعد أن تأهل في نسخة عام 2024 التي أقيمت في نيوزيلندا.