أبوظبي "لونج بورد كلاسيك" تختتم نسختها الثانية وتتوج الفائزين

أبوظبي في 27 مايو/ وام/ اختتمت الرابطة العالمية لركوب الأمواج، منافسات النسخة الثانية من بطولة أبوظبي لونج بورد كلاسيك 2025، في منشأة سيرف أبوظبي بجزيرة الحديريات، بعد 3 أيام من المنافسات، بتتويج الأميركية هونولوا بلومفيلد والفرنسي إدوارد ديلبيرو بلقب البطولة.

وشهد اليوم الختامي للبطولة الذي بدأ بمنافسات الدور ربع النهائي للرجال والسيدات، أداءً مميزا من 16 متسابقا ومتسابقة من نخبة أبطال العالم.

وتأهلت إلى النهائي سيدتان من أبرز نجمات اللعبة هما الأميركية أفالون غال ونجمة هاواي هونولوا بلومفيلد، بينما جمع نهائي الرجال بين حامل لقب نسخة 2024 الجنوب أفريقي ستيفن سوير والفرنسي إدوارد ديلبيرو.

وفي نهائي السيدات، تألقت بلومفيلد فوق الأمواج الصناعية الأكبر في العالم لتسجل مجموع نقاط بلغ 16.60 نقطة متفوقة بفارق ضئيل على غال التي حققت 16.43 نقطة.

وتوّجت بلومفيلد بالكأس المصنوعة يدوياً من خشب الغاف والمزخرفة بنقوش السدو التقليدية التي نسجتها سيدات إماراتيات.

أما في منافسات الرجال، فقد قدم ديلبيرو عرضاً قوياً توجه بتحقيق مجموع 15.80 نقطة مقابل 14.43 لسوير، ليحصد لقب البطولة.