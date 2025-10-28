الناتج المحلي الإجمالي لكوريا ينمو بنسبة 1.2% خلال الربع الثالث

سيئول في 28 أكتوبر/ وام/ أظهرت بيانات صادرة عن بنك كوريا المركزي، اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد جمهورة كوريا توسع بأسرع وتيرة في عام ونصف خلال الربع الثالث، بفضل الصادرات القوية وارتفاع الاستهلاك الخاص.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، ارتفع بنسبة 1.2% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من هذا العام مقارنة مع الربع السابق له، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن البنك.

ويعد هذا النمو الأسرع منذ الربع الأول من عام 2024 عندما حقق الاقتصاد نموا بنسبة 1.2%، ومثل ارتفاعا من نسبة 0.7 على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني.

كما تجاوزت نسبة النمو خلال الربع الثالث توقعات بنك المركزي البالغة 1.1%.

ونما الاقتصاد بنسبة 1.7% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، متسارعا من زيادة بنسبة 0.6% خلال الربع السابق.

وتوقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد المحلي بنسبة 0.9% هذا العام.

