951 مليون درهم صافي أرباح "إن إم دي سي إنيرجي" خلال 9 أشهر

أبوظبي في 28 أكتوبر/ وام/ أعلنت شركة "إن إم دي سي إنيرجي" عن نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث قفرت الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 33% لتصل إلى 13 مليار درهم، بينما ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي بنسبة 5% ليبلغ 951 مليون درهم، مدفوعاً بنجاح الشركة في تنفيذ مشاريع عبر أسواق متعددة.

وتعكس النتائج المالية المتميزة نجاح الشركة في تنفيذ محفظة مشاريعها والتي بلغت قيمتها 45.6 مليار درهم، إلى جانب توسّعها في أسواق جديدة.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية لمحفظة المشاريع المستقبلية إلى 61.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2025، مما يؤكد الزخم القوي في أنشطتها التشغيلية.

وقال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة إن إم دي سي إنيرجي، إن الشركة تضع تطوير القدرات والإمكانات في صميم إستراتيجيتها، بهدف تعزيز حضورها في أسواق الطاقة العالمية، ويُعد الأداء المالي القوي الذي حققته خلال الفترة الماضية خطوة محورية نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام.

وأوضح ان الشركة تركز على توسيع شراكاتها الإستراتيجية، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع، وتعزيز قدراتها في الأسواق الخارجية لاغتنام الفرص الواعدة في قطاع الطاقة دائم التطور.

من جانبه، قال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة إن إم دي سي إنيرجي، إن إحدى أبرز نقاط القوة لدى إن إم دي سي إنيرجي تتركز في قدرتها على تنفيذ محفظة مشاريعها بأعلى معدلات الكفاءة، وقد نجحت الشركة في تعزيز مكانتها الرائدة في الشرق الأوسط كأفضل مقاول في مجال الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، وتسعى لاستكمال مسيرتها من خلال التوسع بالشراكات ال‘ستراتيجية عبر الأسواق، مع تركيزها على تحقيق النمو المستدام.

وشهدت التسعة أشهر الأولى من العام بدء العمليات التشغيلية في مركز التصنيع المتطور بمدينة رأس الخير بالمملكة العربية السعودية البالغ مساحته 400 ألف متر مربع.

ويتميز مركز التصنيع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 40 ألف طن، بأنظمة تشغيل رقمية ووحدات تحكم ذكية لخدمات التصنيع، والتجهيز، والتركيـب، والصيانة، والتجميـع المعياري للمشاريع المتطورة في قطاع الطاقة سواءً البرّية أو البحرية.

كما حققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام إنجازات مهمة على صعيد المشاريع الممنوحة، حيث فازت بعقد يتضمن أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات البحرية بلغت قيمته 9.7 مليار درهم في الدولة، إضافة إلى عقد آخر لتنفيذ أعمال تركيب أنابيب غاز بحرية بقيمة 4.2 مليار درهم في تايوان. وساهمت المشاريع الدولية بنسبة 31% من إيرادات شركة إن إم دي سي إنيرجي خلال الفترة نفسها من العام.

وفي إنجاز نوعي، حصلت إن إم دي سي إنيرجي لأول مرة في تاريخها على تصنيف "A" في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لتصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات(MSCI ESG) ، مما يعكس التزامها الصارم بتطبيق أعلى معايير الاستدامة عبر نموذج أعمالها.