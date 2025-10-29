2.82 مليار درهم صافي أرباح "بروج" في 9 أشهر

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ أعلنت شركة "بروج بي إل سي"، عن تحقيق زيادة بنسبة 52% في صافي أرباح الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 1.08 مليار درهم “295 مليون دولار”، متجاوزة توقعات السوق، مدفوعة بارتفاع قياسي في الإنتاج، ومبيعات قوية، وهوامش ربحية مستقرة، عقب نجاح أعمال الصيانة الدورية المخطط لها في مصنع "بروج 3" خلال الربع الثاني.

وارتفعت الأرباح المعدّلة لتصل إلى 2.07 مليار درهم “565 مليون دولار“ خلال الربع الثالث، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مع هوامش ربحية قوية بلغت 39%، مقارنة بـ 34% في الربع السابق.

وتعكس هذه الهوامش المرتفعة حجم المبيعات القوي، وتسجيل أقل التكاليف التشغيلية على مستوى القطاع، إلى جانب العلاوات السعرية المتينة، وبفضل جودة المنتجات، فعلى الرغم من تراجع متوسط أسعار البيع مقارنة مع الربع السابق، حققت "بروج" علاوات سعرية بمقدار 855 درهماً “233 دولاراً “ للطن للبولي إيثيلين، و521 درهماً “142 دولاراً“ للطن للبولي بروبيلين، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وحققت "بروج"، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إيرادات بلغت 15.32 مليار درهم “4.17 مليار دولار“، مقابل 16.18 مليار درهم “4.41 مليار دولار“ خلال الفترة ذاتها في عام 2024، نتيجة لانخفاض متوسط أسعار البيع، وهو ما تمّ تعويضه بزيادة حجم الإنتاج.

وبلغت الأرباح المعدلة 5.77 مليار درهم “1.57 مليار دولار“، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، فيما وصل صافي الأرباح إلى 2.82 مليار درهم “769 مليون دولار“، مدعوماً بالإدارة الفعالة للتكاليف، وارتفاع الكفاءة التشغيلية.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج"، إن النتائج المتميزة خلال الربع الثالث تعزز مكانة "بروج" كأكثر شركات البولي أوليفين ربحية على مستوى العالم، إذ سجّلت نمواً تجاوز 50% في صافي الأرباح، رغم تحدّيات السوق، مستفيدين من الأداء التشغيلي القوي، والإنتاج القياسي عقب نجاح أعمال الصيانة المخطط لها في الربع الثاني، وكفاءة الشركة العالية في إدارة التكاليف.

وأضاف أنّ معدلات “بروج” العالية في تحويل الأرباح إلى تدفقات نقدية، تعزّز مكانتها ضمن الشركات الأعلى في تقديم عوائد التوزيعات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتؤكّد مجدداً عزمها على زيادة توزيعات أرباح "بروج" لعام 2025، إلى 16.2 فلس للسهم.

و تواصل "بروج" مشاريعها التوسعية، حيث تجاوزت نسبة إنجاز مشروع "بروج 4" الضخم 90%، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل أول وحدة إنتاجية في نهاية العام الجاري، وعند دخول المشروع مرحلة التشغيل الكامل، سيضيف قدرة إنتاجية سنوية تبلغ 1.4 مليون طن، ما يسهم في تعزيز قدرة "بروج" على تحقيق أرباح مستدامة وتوسيع حضورها في الأسواق.

وسيشكّل هذا المشروع أحد الأصول الرئيسية ضمن "مجموعة بروج الدولية"، التي من المتوقّع أن تُنقل إليها ملكية المشروع بسعر التكلفة عند اكتمالها.

وقد نجحت "بروج" في تحقيق قيمة مضافة تبلغ 1.75 مليار درهم “477 مليون دولار“ منذ بداية العام حتى تاريخه ، من خلال برنامجها للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا، وتستهدف الوصول إلى 2.11 مليار درهم “575 مليون دولار“ في نهاية عام 2025.

وتتعاون "بروج" في إطار هذا التوجه، مع شركتي "Yokogawa" و"Honeywell"، لتنفيذ مشروع تجريبي لتشغيل غرف التحكم بشكل ذاتي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، في منشأتها بالرويس في أبوظبي، تمهيداً لإطلاق أول غرفة تحكم تعمل بالذكاء الاصطناعي في قطاع البتروكيماويات.