الكاراز المصنف الأول عالميا يودع بطولة باريس ماسترز للتنس

باريس في 29 أكتوبر/ وام/ ودع الإسباني كارلوس الكاراز المصنف الأول عالميا، منافسات بطولة باريس ماسترز للتنس “1000 نقطة” من الدور الأول، بعد خسارته في وقت مبكر من صباح اليوم، أمام البريطاني كاميرون نوري المصنف 31، وذلك بمجموعتين لمجموعة 6-4 ، و3-6، و4-6.

كما فاز الأمريكي تايلور فريتز المصنف 4، على الأسترالي اليكساندر فوكيتش 7-6، و6-2.

كما شهدت المنافسات تألق الروسي دانييل مدفيديف المصنف 11، بعد فوزه السهل على الإسباني جاومي مونار المصنف 36، بمجموعتين 6-1، و6-3، وذلك ضمن منافسات دور الـ64، ليواجه البلغاري جريجور ديمتروف في دور الـ32 اليوم.

وفي أبرز المواجهات، حقق الروسي أندريه روبليف المصنف 12، فوزا سهلا على الأمريكي ليرنرتين بمجموعتين 6-4، و6-4.