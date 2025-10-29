أعلى محطة طاقة كهرومائية مخزنة بالضخ في العالم تبدأ العمل بشرقي الصين

بكين في 29 أكتوبر/ وام/ أطلقت الصين، أمس، محطة طاقة كهرومائية مخزنة بالضخ، تمتلك أعلى سد من نوعه في العالم، وذلك في مدينة "جيويرونغ" بمقاطعة "جيانغسو"، الواقعة في شرقي البلاد.

تولى بناء المحطة، فرع شبكة الكهرباء الوطنية الصينية، وتبلغ قدرتها المركبة الإجمالية 1.35 جيجاواط، ومن المتوقع أن تولد 1.35 مليار كيلوواط ساعي من الكهرباء سنويًا.

ويبلغ ارتفاع سد الخزان العلوي 182.3 متر، أي ما يقارب ارتفاع مبنى مكون من 60 طابقا، ما يجعله أعلى سد لتخزين الطاقة بالضخ في العالم، ويمكن للخزان أن يحتفظ بما يصل إلى 17.07 مليون متر مكعب من المياه.

ومنذ عام 2021، قامت شبكة الكهرباء الوطنية في الصين بتشغيل 78 وحدة لتوليد الطاقة الكهرومائية عبر نظام التخزين بالضخ، ما رفع إجمالي قدرة توليد الكهرباء من هذا النوع إلى 44.53 جيجاواط.

- خلا -

