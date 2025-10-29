تقرير : 20% من شواطئ إيطاليا مهددة بالغرق بحلول 2050

روما في 29 أكتوبر/ وام/ حذّرت الجمعية الجغرافية الإيطالية، من أن نحو 20% من الشواطئ الإيطالية مهددة بالغرق بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن النسبة سترتفع إلى 40% بحلول عام 2100، نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر الناجم عن أزمة المناخ، بجانب عوامل أخرى مثل تآكل التربة وتزايد خطر الفيضانات.

وذكرت وكالة أنباء “ أنسامد” الإيطالية ، أن التحذير جاء في تقرير بعنوان "المناظر الطبيعية الغارقة"، والذي أوضح أن نصف البنية التحتية للموانئ الإيطالية قد تتأثر سلبًا بهذه الظاهرة، فضلًا عن أكثر من 10% من الأراضي الزراعية والمناطق الساحلية المعروفة باسم "المناطق البرمائية"، خصوصًا في مناطق دلتا نهر بو وبحيرة البندقية.

