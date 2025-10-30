البرلمان العربي يبحث تعزيز التعاون مع "برلمان أمريكا اللاتينية" ومنظمة "الفاو"

القاهرة في 29 أكتوبر/ وام / التقى معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي - كلا على حدة - اليوم في القاهرة رولاندو ميغيل جونزاليس، رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”.

وبحث معاليه مع جونزاليس تعزيز التعاون بين المؤسستين ودعم مؤتمر التعافي وإعادة إعمار غزة المقرر عقده في مصر نوفمبر المقبل مؤكدا، أهمية توحيد المواقف البرلمانية العربية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مشيدا بمواقف دول أمريكا اللاتينية المؤيدة للقضايا العربية.

من جهة ثانية استعرض اليماحي مع المدير العام المساعد لمنظمة الفاو سبل تعزيز التعاون ومأسسته من خلال مذكرة تفاهم مشتركة لدعم التشريعات والجهود الإقليمية في تحقيق الأمن الغذائي مؤكدا، حرص البرلمان العربي على تفعيل الأطر التشريعية الداعمة للأمن الغذائي والحد من الفقد والهدر الغذائي في الدول العربية، مشيدًا بجهود منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” في هذا المجال.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بمخرجات القمم البرلمانية التي عقدتها منظمة الفاو، مشيرا إلى حرص البرلمان العربي على المشاركة في القمة المقبلة بجنوب أفريقيا عام 2026.