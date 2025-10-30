عمدة غابورون : نسعى لاستثمارات في معالجة النفايات

دبي في 29 أكتوبر/ وام / أكد أورابيلي موتلالينج، عمدة مدينة غابورون في جمهورية بوتسوانا، أن المشاركة في "قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025" بدبي شكلت فرصة هامة لعرض الفرص الاستثمارية في بلاده، كاشفا عن اهتمام كبير لمسه من المستثمرين بالقدوم إلى بوتسوانا.

وأوضح موتلالينج، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش القمة التي اختتمت أعمالها اليوم، أن غابورون تسعى بشكل خاص لاستقطاب الاستثمار في قطاع "معالجة النفايات"، مشيرا إلى أن بوتسوانا وضعت مستهدفات لتعزيز القطاع الاستثماري عبر تطوير البنية التحتية للطرق وسن قوانين لبيئة استثمارية جاذبة.

واستعرض العمدة استعدادات غابورون لاستضافة "سباقات التتابع العالمية لألعاب القوى 2026"، المقرر إقامتها يومي 2 و3 مايو 2026، مشيرا إلى أن اختيار الاتحاد الدولي لألعاب القوى لمدينته يمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانتها في استضافة الأحداث وتشجيع الاستثمار.

وأشاد عمدة غابورون بدور قمة دبي كمنصة فعالة لاستعراض التجارب الناجحة، وبناء الشراكات، والاستفادة من العلاقات مع المسؤولين، مؤكدا أن دبي تتمتع بعدد كبير من المهتمين بالاستثمار الذين التقى بهم خلال مشاركته لاستعراض المقومات الثقافية والسياحية لبلاده.