بوتين يعلن نجاح اختبار طوربيد "بوسيدون" النووي .. ويؤكد "لا يمكن اعتراضه"

موسكو في 29 أكتوبر / وام / أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن نجاح اختبار طوربيد غواص مسير جديد "بوسيدون" يعمل بالطاقة الذرية، واصفاً الاختبار الذي جرى أمس الثلاثاء بأنه "نجاح باهر".

وأكد بوتين أن السلاح الجديد، القادر على حمل رؤوس نووية، لا يضاهيه سلاح آخر من حيث السرعة والعمق، وأنه "لا توجد وسيلة لاعتراضه".

وأوضح الرئيس الروسي أن المفاعل النووي لطوربيد بوسيدون "أصغر بمئة مرة" من مفاعلات الغواصات، وأن قوة رأسه الحربي النووي "أكبر بكثير" من قوة صاروخ "سارمات" الباليستي الروسي العابر للقارات.

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن طوربيد "بوسيدون" صمم لينفجر قرب السواحل ويتسبب بتسونامي إشعاعي قوي.

كما كشف بوتين عن تفاصيل جديدة بشأن صاروخ كروز "بورييفستنيك"، مشيرا إلى أن مفاعله النووي "أصغر بمعدل ألف مرة" من المفاعل النووي في الغواصة.

