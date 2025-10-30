مجموعات الأعمال للقطاع الصحي بغرفة عجمان تبحث تنمية الاستثمارات الصحية في الإمارة

عجمان في 30 أكتوبر/ وام/ أوصت مجموعات الأعمال للقطاع الصحي في غرفة عجمان خلال لقاء عقدته في منتجع زويا في منطقة الزوراء، بإطلاق مبادرات نوعية مبتكرة تسهم في تطوير بيئة العمل الصحي وتحفيز الاستثمار في الخدمات الطبية المتخصصة، بجانب فتح قنوات تعاون مشترك بين القطاعين الصحي والتعليمي في عجمان، باعتبارهما من القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة، لتعزيز مستويات جودة الحياة في الإمارة.

وناقش اللقاء، سبل تنمية القطاع الصحي في الإمارة، وفرص استقطاب الاستثمارات الصحية، وتعزيز الشراكة بين منشآت القطاع الصحي، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الطبية ودعم منظومة الرعاية الصحية المستدامة في عجمان.

كما ناقش أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمنشآت الصحية في إمارة عجمان، بما يواكب النمو المتسارع في الخدمات الطبية ويعكس مكانة الإمارة مركزا رائدا في القطاع الصحي.

حضر اللقاء، سعادة يوسف محمد النعيمي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وأكبر محي الدين، رئيس مجموعات الأعمال للقطاع الصحي، نائب رئيس مجموعة ثومبي، وجميلة كاجور النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، وأعضاء المجموعة من مسؤولي وممثلي الجهات والمراكز الصحية والطبية في عجمان.

وأكد سعادة يوسف النعيمي، على الدور الحيوي لمجموعات الأعمال للقطاع الصحي في دعم مسيرة تطوير القطاع وتنمية استثماراته، مشيداً بجهود القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في تطوير البنية التحتية الصحية بما ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية لإمارة عجمان 2030، والهادفة إلى توفير بيئة حضارية متكاملة تعزز من جاذبية الإمارة وجودة الحياة.

وأوضح أن تطور القطاع الصحي في عجمان يحمل أبعاداً اقتصادية، وذلك من خلال تنمية مجال السياحة العلاجية باعتبارها أحد المحركات الرئيسة لتعزيز مكانة الإمارة مركزا رائدا للرعاية الصحية والخدمات الطبية المتخصصة، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى هذا القطاع الحيوي.