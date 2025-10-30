"الشعبة البرلمانية" تشارك في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية بالجمعية البرلمانية الآسيوية في موسكو

موسكو في 30 أكتوبر/ وام/ شارك سعادة محمد عيسى الكشف عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الجمعية البرلمانية الآسيوية، في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية، المنعقد في موسكو بروسيا الاتحادية.

وأكد سعادته، في مداخلة له، أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للتعاون البرلماني الآسيوي، وتحرص على دعم الجهود التي تعزز التفاهم الثقافي والإنساني بين الشعوب، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الحوار البرلماني والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الآسيوية.

وأشار إلى أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية كأداة لتقريب وجهات النظر ومواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز الجهود الإقليمية التي تسهم في ترسيخ قيم التسامح والتعايش، وتعزيز التنمية الثقافية والاجتماعية المستدامة في آسيا، لا سيما في مجالات التعليم والثقافة والشباب وتمكين المرأة.

وتقدم سعادة الكشف بمقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية على مشروعات القرارات التي يتم مناقشتها في اللجنة، حول موضوع " تعزيز تنشئة الأطفال والشباب المتميزة في سبيل مجتمع مستدام في آسيا"، وموضوع "برلمانيون آسيويون يدعمون نظامًا عالميًا متعدد الأقطاب أكثر عدلًا يعكس تنوعه الثقافي والحضاري".