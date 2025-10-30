الجواد "سفير" يحلق بالمركز الأول في سباق الخيول العربية بنادي ليوا الرياضي

الظفرة في 30 أكتوبر/ وام/ اختتم نادي ليوا الرياضي في منطقة الظفرة، منافسات سباق الخيول العربية الأصيلة الأول، والذي أقيم أمس على مدار شوطين رئيسيين بمشاركة وحضور نخبة الملاك والفرسان.

وشهد الشوط الأول، الذي امتد لمسافة 1700 متر تألق الجواد «سفير» لمالكه أحمد محمد بن فن المحيربي وفوزه بالمركز الأول، فيما حل ثانيا الجواد «سماء الغربية» لمالكه حمدان سهيل المزروعي، وجاء في المركز الثالث «إي إف دلو» لمالكه أحمد محمد سيف المزروعي.

أما الشوط الثاني والذي خصص لمسافة 1400 متر، فقد تمكن الجواد "AH Tahan " لمالكه حمد المرر من الفوز بالمركز الأول بعد أداء مميز، بينما جاء في المركز الثاني الجواد «إي إف يرتعد» لمالكه حمدان سهيل المزروعي، وحل ثالثاً «مازن» لمالكه سيف عشير المزروعي.

حضر السباق مفلح خلفان المزروعي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة سباقات الخيول في النادي.

وأكدت اللجنة المنظمة في ختام السباق أن نادي ليوا الرياضي يواصل تنظيم الفعاليات الرياضية التي تحتفي بالأصالة وتعزز حضور الرياضات التراثية في منطقة الظفرة.