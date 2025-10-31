الوفود المشاركة في مؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين تطلع على أنظمة المركز الرقمي

الفجيرة في 30 أكتوبر/ وام/أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية

حرص الوزارة على إبراز التجارب الوطنية الريادية في مجال التحول الرقمي الحكومي، مشيراً في هذا الصدد إلى المركز الرقمي في الفجيرة الذي يمثل نموذجا متكاملاً لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الخدمات الحكومية الذكية وفق معايير الكفاءة والابتكار.

وكانت الوفود المشاركة في مؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين 2025، قامت بزيارة ميدانية إلى المركز الرقمي في الفجيرة، ضمن فعاليات المؤتمرواطلعوا على الأنظمة والخدمات الرقمية المتقدمة التي يقدمها المركز، ودوره المحوري في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتبسيط رحلة المتعاملين من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتحول الرقمي.

وأكد سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن المركز يشكل خطوة رائدة في مسيرة التحول الحكومي الذكي، حيث يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والكوادر الوطنية المبدعة لتقديم خدمات رقمية متكاملة تسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين وتعزيز تنافسية الأداء الحكوم.وقال إن الوزارة ملتزمة بدعم مثل هذه المبادرات التي تُجسّد رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة رقمية مرنة، تواكب المستقبل وتخدم الإنسان".

وأشاد أصحاب السعادة المشاركون في الزيارة بما شاهدوه من ابتكار في تقديم الخدمات الحكومية، مؤكدين أن المركز الرقمي يمثل تجربة ملهمة في مجال التحول الرقمي .