سفارة الإمارات لدى أنقرة تنظّم زيارة لوفد من قطاع الصناعات الإماراتي إلى "اتحاد مصدري الكيماويات والمنتجات الكيماوية" في إسطنبول

إسطنبول في 30 أكتوبر/ وام/ نظّمت سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية التركية، بالتعاون مع اتحاد مصدري الكيماويات والمنتجات الكيماوية في إسطنبول (IKMIB) وعدد من الجهات الاقتصادية التركية، زيارة رسمية لوفد من قطاع الصناعات الإماراتي إلى إسطنبول في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة الصناعية والاستثمارية بين البلدين.

وضمّ الوفد ممثلين عن عدد من الشركات الوطنية الكبرى العاملة في مجالات المعادن والطاقة والبنية التحتية والتصنيع المتقدم، إضافة إلى مؤسسات استثمارية ومناطق صناعية متخصصة. وشملت قائمة الجهات المشاركة في الوفد: مجموعة المزروعي، مؤسسة الخليج للأدوية، وايزمِد لتجارة المستلزمات الطبية، مانيش مِدي إنوفيشن، دبي مِد، شركة المفيد للمستلزمات الطبية، صيدلية سلسبيل، أيفا هيلث، وإيميتاك لحلول الرعاية الصحية، وشركات أخرى.

استهل الوفد زيارته باجتماع رسمي مع ممثلي اتحاد IKMIB حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعي وتبادل الخبرات.

كما عقد أعضاء الوفد لقاءات ثنائية مع ممثلي عدد من الشركات التركية الصناعية الكبرى، واطلعوا خلال زيارات ميدانية إلى مجمعات إنتاج ومعامل متخصصة على أحدث تقنيات التصنيع وأنظمة الجودة والإدارة الصناعية.

وأكد سعادة سعيد الظاهري، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية التركية، على أن الزيارة تأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات لتوسيع شراكاتها الدولية في قطاع الصناعة، بما ينسجم مع رؤية “نحن الإمارات 2031” واستراتيجية “مشروع 300 مليار” الهادفة إلى تطوير منظومة صناعية تنافسية على المستوى العالمي.

وأشاد سعادته بالدور المحوري الذي يقوم به الاتحاد في دعم الصادرات التركية وتعزيز الروابط التجارية، مؤكداً أن التعاون بين دولة الإمارات وتركيا في هذا القطاع سيُسهم في نقل المعرفة التقنية، وبناء سلاسل توريد صناعية متكاملة بين البلدين، ويدعم النمو المستدام في المنطقة.