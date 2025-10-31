تأهل المصنفين الأوائل إلى ربع نهائي بطولة باريس ماسترز للتنس

باريس في 30 أكتوبر/ وام/ تأهل الأمريكي بن شيلتون المصنف 7 عالميا إلى الدور ربع النهائي من بطولة باريس ماسترز للتنس ( 1000 نقطة) بعد فوزه اليوم على الروسي أندري روبليف المصنف17 عالميا 7-6، و6-3.

كما تأهل الكازاخستاني الكسندر بوبليك المصنف 13 إلى الدور نفسه بعد فوزه على الأمريكي تايلور فريتز المصنف 4، بنتيجة 7-6، و6-2.

وبلغ أيضا الدور ربع النهائي الاسترالي اليكس دي مينور المصنف 6 بعد فوزه على الروسي كاران خاشانوف المصنف 14 بنتيجة 6-2، و6-2.

وتأهل إلى ربع النهائي أيضا الكندي فيلكس الياسيم المصنف 10 بعد فوزه على الالماني دانييل التماير 3-6، و6-3، و6-2.