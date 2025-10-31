ارتفاع الناتج الصناعي الكوري بنسبة 1% خلال سبتمبر

سيئول في 31 أكتوبر/ وام/ ارتفع الناتج الصناعي لجمهورية كوريا على أساس شهري خلال سبتمبر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي، وفق البيانات الصادرة اليوم عن وزارة البيانات والإحصاء الكورية.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية، أن الناتج الصناعي ارتفع بنسبة 1% خلال الشهر الماضي مقارنة مع الشهر السابق، وفقا لبيانات الوزارة.

وتراجعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنقاق الخاص، بنسبة 0.1% على أساس شهري.

وقفزت الاستثمارات في المرافق بنسبة 12.7% متعافية من التراجع على أساس شهري خلال أغسطس الماضي.

