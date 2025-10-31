اكتشاف علمي يمهّد لعلاج جذري لمضاعفات السكري

نيويورك في 31 أكتوبر/ وام/ نجح فريق بحثي مشترك من جامعة ألباني وكلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك، في التوصل إلى طريقة مبتكرة لحجب مسار خلوي رئيسي يساهم في الالتهاب المزمن ويعيق التئام الجروح لدى مرضى السكري، ما يمهّد الطريق نحو علاج جذري لمضاعفات المرض.

وتمكن الفريق من تطوير جزيء دوائي صغير يُعرف باسم RAGE406R، يعمل على تعطيل تفاعل متسلسل داخل الخلايا يُعد من أبرز أسباب مضاعفات السكري.

وقال البروفيسور ألكسندر شيختمان من قسم الكيمياء ومعهد الحمض النووي الريبي في جامعة ألباني، إن العلاجات الحالية تركز على ضبط مستويات السكر في الدم وإبطاء تطور المرض، لكنها لا تعالج الالتهاب الكامن الذي يقود إلى مضاعفاته.

وأضاف أن الدراسة تكشف عن مسار علاجي واعد قد يمهّد لتطوير مؤشرات جديدة لقياس فعالية العلاج في النماذج الحيوانية.

وأظهرت الدراسة أن مرضى السكري يعانون من تراكم جزيئات ضارة تُعرف باسم منتجات الغليكوزيل النهائية المتقدمة (AGEs)، والتي تنشّط مستقبلاً خلوياً يسمى RAGE، مما يؤدي إلى تحفيز بروتين داخلي يُعرف باسم "ديافانوس-1" (DIAPH1)، ويسبب التهابات مزمنة ويضعف التئام الجروح.

وباستخدام تقنيات البيولوجيا البنيوية، حدد الفريق موقع ارتباط رئيسي في البروتين DIAPH1 يمكن تعطيله بالجزيء الجديد RAGE406R، الذي يمنع تفاعل المستقبل مع البروتين ويوقف مسار الالتهاب.

