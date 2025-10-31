"ألفا ظبي القابضة" تعلن عن بيع كامل حصتها في شركة مدن القابضة

أبوظبي في31 أكتوبر/ وام/ أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة عن بيع كامل حصتها والبالغة 8.50% في شركة مدن القابضة إلى شركة العماد القابضة، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي.

وتعدّ الصفقة خطوةً إستراتيجيةً مدروسةً ضمن نهج ألفا أبوظبي في إدارة محفظتها الاستثمارية، حيث تهدف عملية التخارج إلى الحفاظ على توازن الاستثمارات في قطاعات ومناطق جغرافية مختلفة، مع توفير سيولة إضافية لدعم إستراتيجية النمو ضمن القطاعات المتنوعة في المجموعة.

وتؤكد شركة ألفا ظبي القابضة على التزامها بالقطاعات والمجالات الحيوية إستراتيجياً، ودفع عجلة النمو ضمن قطاعاتها الثمانية، بما في ذلك رأس المال المناخي، والعقارات، والضيافة، والبناء، والصناعة، والطاقة، والرعاية الصحية، والاستثمارات.

ومنذ استحواذ شركة ألفا ظبي القابضة على حصتها في مدن القابضة، سجلت مدن القابضة خلال السنة المالية 2024 إيرادات وأرباح بمليارات الدراهم، واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2025، مع تحقيق مبيعات قياسية في قطاع العقارات، ومحفظة إيرادات مستقبلية قوية تعكس مرونة منصة مدن وآفاق نموها الواعدة.

وقال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "ألفا ظبي القابضة"، إن هذه الصفقة تعكس إستراتيجية المجموعة في الاستثمار بشكل رئيسي في الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، والتي تتمتع بمكانة رائدة إقليمياً وعالمياً، أو لديها القدرة على أن تصبح كذلك، والتخارج منها لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

وأضاف إن ألفا ظبي القابضة تدعم النمو ضمن شركات محفظتها الاستثمارية، وتعزيز حجم أعمالها، وتنوّع منصتها، مع تحقيق التواؤم بين مختلف قطاعات الأعمال لتحقيق قيمة مضافة للمساهمين، حيث ستواصل إعادة تدوير رأس المال كجزء من إعادة التوازن لمحفظتها وضمان حصولها على السيولة الكافية وتوظيفها في دفع فرص النمو العضوي وغير العضوي.

وتشمل محفظة ألفا ظبي القابضة مزيجاً متنوعاً من الشركات المولدة للإيرادات المستدامة والشركات سريعة النمو، والشركات المبتكرة، مع الاستفادة من نطاق أعمالها الواسع ومرونتها العالية للاستفادة من فرص السوق، وتعزيز القيمة عبر منصتها الاستثمارية، فيما تواصل المجموعة بناء محفظة متنوعة عبر الاستثمار في قطاعات صناعية ومناطق جغرافية مختلفة، بما يتماشى مع مجالات خبرتها الأساسية.