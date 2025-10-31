عبد المنعم الهاشمي: إنجاز شباب الجوجيتسو بالبحرين يؤكد ريادة الإمارات واستدامة التميز

أبوظبي في 31 أكتوبر/ وام/ أكد سعادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أهمية الإنجاز الكبير الذي حققه أبطال المنتخب الوطني للجوجيتسو في دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين، بعد نجاحهم في حصد 7 ميداليات ملونة، والاحتفاظ عن جدارة بالمركز الأول والصدارة الآسيوية.

وقال سعادته في تصريح له بهذه المناسبة، إن ما حققه أبناؤنا في البحرين يبعث على الفخر والاعتزاز، ويؤكد أن جيل الشباب هو عنوان المستقبل، وأن هذا الإنجاز يعد مؤشراً إيجابياً لمستقبل رياضة الجوجيتسو في الدولة، شريطة مواصلة العمل بجهد مضاعف للحفاظ على استدامة العطاء .

وأكد أن كل إنجاز قاري أو عالمي تحققه رياضة الجوجيتسو هو ثمرة لدعم القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشيداً بالدور المحوري الذي تقوم به الأسر والعائلات في دعم اللاعبين واللاعبات وتشجيعهم على التميز.

وقال إن دعم القيادة الرشيدة هو الأساس الذي تقوم عليه رياضة الجوجيتسو في الإمارات، كما أن إيمان العائلات بقدرات أبنائهم كان عاملاً حاسماً في تحقيق هذه النتائج المشرفة، معربا عن ثقة الاتحاد بأن الإماراتي حين تتاح له الفرصة ويحظى بالدعم، يبهر العالم ويصل دائماً إلى منصات التتويج.

وأضاف أنه رغم الإنجاز الذي تحقق لكن كان من الممكن مضاعفة عدد الميداليات بقليل من التركيز والخبرة، مشيرا إلى أن رياضة الجوجيتسو هي لعبة الثواني والتركيز الدقيق، وأن المنافسة حق مشروع للجميع في آسيا والعالم.

وأعرب عن تقديره لجميع اللاعبين واللاعبات والجهازين الفني والإداري على جهودهم الكبيرة، مؤكداً أن الصدارة مسؤولية تتطلب جهداً مضاعفاً للحفاظ عليها، مشيراً إلى أن الاتحاد الإماراتي يمتلك العديد من الخطط والبرامج الواقعية للحفاظ على مكانة الدولة في مقدمة المشهد الآسيوي والعالمي.

وحول دعم المؤسسات الوطنية، وجه الشكر والتقدير إلى كل من اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة وسفارة الدولة في مملكة البحرين، والرعاة من الشركات الوطنية بالدولة، على دعمهم للمنتخب.

ونوه الهاشمي بالإنجاز الاستثنائي الذي حققته اللاعبة غلا الحمادي بحصدها ميداليتين في لعبتين مختلفتين خلال الدورة نفسها في الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعتبر إنجازا نوعيا سيُسجل في تاريخ الألعاب الآسيوية.

وعن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للجوجيتسو في تايلاند بأكثر من 90 لاعبا ولاعبة، والتي تنطلق الأحد المقبل، أكد أن المنتخب يدخل البطولة بمسؤولية وثقة كبيرة، لأن تمثيل الإمارات في المحافل العالمية مسؤولية كبيرة.

وأضاف أن هذه البطولة تعد مؤشراً مهماً لأداء المنتخبات الوطنية كافة، الأول والشباب والناشئين، وسيتم تحليل ودراسة نتائجها بما يضمن استدامة التطور وتعزيز الريادة الإماراتية.