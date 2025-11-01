افتتاح المتحف المصري الكبير غدا بحضور وفود 79دولة

القاهرة في 31 أكتوبر/وام/ تشهد مصرغدا (السبت) افتتاح “المتحف المصري الكبير" في احتفالية عالمية كبرى يحضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمشاركة (79) وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم من بينها (39) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات في حدث ثقافي وإنساني غير مسبوق يجسد المكانة الفريدة لمصر منارة للحضارة الإنسانية وملتقى للثقافات.

وأكد السفير الدكتور محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية أن التمثيل الدولي غير المسبوق في حدث ثقافي واحد، يعكس تقدير العالم للحضارة المصرية العريقة ودور مصر الثقافي والإنساني عبر التاريخ.

يُعد “المتحف المصري الكبير” أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة ويضم أكثر من مائة ألف قطعة أثرية تُجسّد تاريخ مصر عبر آلاف السنين، من بينها المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة في مكان واحد.

يتميز المتحف بتصميمه المعماري المبتكر الذي يجمع بين الأصالة والحداثة، وموقعه الفريد عند سفح أهرامات الجيزة ليشكل بانوراما حضارية تربط الماضي بالحاضر وتُبرز مكانة مصر بوصفها مهدا للحضارة الإنسانية.