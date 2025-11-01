ارتفاع قدرة الصين المركبة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة 47.7%

بكين في الأول من نوفمبر /وام/ أفادت الهيئة الوطنية الصينية للطاقة أمس الجمعة، أن القدرة المركبة الجديدة لانتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في البلاد ارتفعت بنسبة 47.7% على أساس سنوي لتصل إلى 310 ملايين كيلوواط خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وشكل هذا الرقم 84.4% من إجمالي القدرة المركبة الجديدة لتوليد الكهرباء في هذا البلد خلال الفترة نفسها.

وأشارت بيانات الهيئة إلى أن القدرة المركبة الجديدة للطاقة الكهرومائية بلغت 7.16 مليون كيلوواط، ولطاقة الرياح 61.09 مليون كيلوواط، وللطاقة الكهروضوئية 240 مليون كيلوواط، ولطاقة الكتلة الحيوية 1.05 مليون كيلوواط.

ووفرت القدرة المتزايدة دعما قويا لإمدادات الكهرباء في الصين؛ حيث بلغ إجمالي حجم إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال الفصول الثلاثة الأولى 2.89 تريليون كيلوواط، بزيادة 15.5% على أساس سنوي، لتشكل حوالي 40% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد.

كما واصل الاستثمار في قطاع الطاقة نموه السريع، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المنجزة في المشاريع الكبرى للطاقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 1.97 تريليون يوان (حوالي 277.9 مليار دولار)، بزيادة 18.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

