موريتانيا وفرنسا توقعان اتفاقية لتمويل 10 محطات للطاقة الشمسية

نواكشوط في الأول من نوفمبر /وام/ وقعت موريتانيا وفرنسا على بروتوكول مالي مخصص لتمويل مشروع إنشاء عشر محطات للطاقة الشمسية المزدوجة مزودة بوحدات تخزين.

وذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء، أن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا، وقع على الاتفاقية، بمقر الوزارة في نواكشوط، مع السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا "إيمانويل يبسني".

وأشارت إلى أن هذا التمويل، الذي يبلغ 39 مليونا و224 ألف يورو، سيسهم في دعم الجهود التي تبذلها موريتانيا لتعزيز العرض في مجال الطاقة النظيفة، والحد من التفاوت القائم بين الوسطين الريفي والحضري.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى دمج الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات مع أنظمة الإنتاج القائمة في المحطات، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليص كلفته، وتحسين واستدامة الخدمات الكهربائية، ودعم الانتقال الطاقوي في موريتانيا نحو مصادر نظيفة ومتجددة.

-خلا-