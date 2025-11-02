بانضمام المملكة المتحدة إلى البحرين وأمريكا .. اتفاقية "C-SIPA" تعزز الأمن المشترك وتؤكد الالتزام بالدفاع الجماعي

المنامة في الأول من نوفمبر/ وام / انضمت المملكة المتحدة رسميا إلى اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل (C-SIPA) التي تضم مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة إستراتيجية بارزة لتعزيز الأمن المشترك والردع الإقليمي.

وجاء هذا الإعلان خلال الاجتماع السنوي لمجموعة عمل الدفاع (DWG – Defence Working Group) التابعة للاتفاقية، الذي استضافته مملكة البحرين اليوم، حيث رحبت كل من مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بهذا الانضمام، مشيدين بخبرات المملكة المتحدة الدفاعية والأمنية والتزامها المستمر بتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع، سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني، قائد الحرس الملكي، الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين، والفريق أول جوي السير ريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني، والأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وفي بيان مشترك أوردته وكالة أنباء البحرين، أكد الأعضاء خلال المناقشات التزامهم الراسخ بالمادة (2) من الاتفاقية، مشددين على أن أي اعتداء أو تهديد خارجي يستهدف سيادة أو سلامة أراضي أي من الأطراف، سيُعتبر مسألة بالغة الأهمية لبقية الأطراف، وبما يؤكد أهمية العمل المشترك لمواجهة أي أنشطة عدائية.

