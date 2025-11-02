الصين تطلق رحلة استكشافية عالمية جديدة للمحيطات

بكين في 2 نوفمبر /وام/ أطلقت الصين أول أمس الجمعة رحلة استكشافية عالمية جديدة للمحيطات على متن سفينة أبحاث تزن 4500 طن من ميناء شهكو بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوب البلاد.

ويهدف هذا البرنامج العلمي الذي سيتواصل على مدى عشر سنوات إلى تعزيز التعاون الدولي والمشاركة العامة في الأبحاث البحرية.

ومن المرتقب أن تنتهي الرحلة الأولى للبعثة في 3 نوفمبر الجاري حيث ستغطي منطقة "شنهو" في شمال بحر الصين الجنوبي. وستشمل الأنشطة البحثية أخذ عينات من مياه البحر ومن مياه أعماق البحار، وإجراء مسح للرواسب القريبة من الشاطئ؛ لتوفير بيانات للدراسات في مجالات مثل الجيولوجيا البحرية والجيوفيزياء والجيوكيمياء والبيولوجيا.

وتجرى الأبحاث على متن السفينة "شيانغيانغهونغ 10" التي صممتها وصنعتها الصين بشكل مستقل.

وتم إطلاق البعثة التي تحمل اسم "ديب بلو فوياجر 2035" من قبل جمعية البحث والتطوير للموارد المعدنية البحرية الصينية، والمعهد المتقدم لأبحاث المحيطات التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا الجنوبية، والعديد من المؤسسات الأخرى.

وسيعمل البرنامج مع شركات وشركاء عالميين، على مدى السنوات العشر المقبلة، لإجراء تجارب بحرية على أحدث التكنولوجيات ومشاريع علوم المواطن الرائد.

