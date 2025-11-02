الإمارات تحتفل غدا بـ "يوم العلم"

أبوظبي في 2 نوفمبر /وام/ تشهد دولة الإمارات يوم غد الإثنين، احتفالات رسمية وشعبية بمناسبة "يوم العلم"؛ حيث يرفع علم الدولة ويخفق عاليا في وقت واحد فوق مقرات الوزارات والجهات الرسمية، بينما تتوشح به المباني بجميع أنواعها.

ويعد "يوم العلم" مناسبة وطنية سنوية يعبر فيها سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين عن الانتماء والولاء للدولة وقيادتها، والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد دعا جميع المواطنين والمقيمين والمؤسسات كافة في الدولة، إلى رفع العلم يوم الإثنين 3 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 11 صباحاً، تعبيراً عن تلاحم الشعب والتفافه حول علمه، وتجسيداً لقيم الاتحاد والانتماء والوفاء للوطن وقيادته.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "الإخوة والأخوات.. نحتفي في الثالث من نوفمبر بيوم العلم، يوم سنوي نجدد فيه العهد، نجدد فيه الولاء، نجدد فيه المحبة لراية دولتنا ورمز سيادتنا وعلم اتحادنا".

وتجسد المناسبة مشاعر التعايش والسلام بين أبناء الوطن والمقيمين، وترسخ صورة الإمارات كمنارة للتعايش والتسامح في المنطقة، حيث يشارك الرجال والنساء والشباب والأطفال من الجنسيات كافة في هذا اليوم الأغر بالتعبير عن حبهم لدولة الإمارات بأشكال مختلفة.