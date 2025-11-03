الرئيس اللبناني يستقبل وفد "تريندز" ويؤكد أهمية البحث العلمي في دعم التنمية

بيروت في 3 نوفمبر/ وام/ استقبل فخامة جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، في قصر بعبدا، وفد مركز "تريندز للبحوث والاستشارات"، بصفته الشريك الإستراتيجي المعرفي للملتقى الإعلامي العربي في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت.

ورحب فخامة الرئيس جوزاف عون بوفد "تريندز" برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، مشيداً بدور البحث العلمي في تعزيز الحوار المعرفي بين المؤسسات، مؤكداً أهمية مثل هذه الملتقيات في ترسيخ قيم التواصل الثقافي والإعلامي بين الدول العربية، وتوحيد الجهود لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي العالمي.

من جانبه ثمّن الدكتور محمد عبدالله العلي، اللقاء مع فخامة الرئيس اللبناني، الذي يجسد دعم القيادة اللبنانية للحوار الإعلامي البنّاء والبحث العلمي الرصين، معربا عن تقديره لحفاوة الاستقبال واهتمام فخامته بتعزيز دور الإعلام والبحث العلمي في دعم التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار.

وقدم الدكتور العلي لفخامة الرئيس جوزاف عون لمحة موجزة حول طبيعة عمل مركز تريندز البحثية ورؤيته الاستشرافية العالمية، كما قدم عرضا موجزا حول دراساته ومجالاتها ومواكبتها للأحداث في شتى القضايا، إضافة إلى مجالات التدريب والاستشارات، ودور مكاتبه العالمية وجهوده في مواجهة الفكر المنحرف وتعزيز قيم السلام والتسامح والاخوة الإنسانية.

وأكد الدكتور العلي، أن "تريندز"، من خلال شراكته الإستراتيجية مع الملتقى الإعلامي العربي، سعى إلى بناء جسور تواصل ومعرفة بين المفكرين والإعلاميين العرب، وتعزيز دور الإعلام في خدمة قضايا التنمية والتقارب الثقافي بين الشعوب العربية، كما تأتي في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التعاون البحثي والإعلامي بين المؤسسات العربية، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجالات الإعلام والتنمية والمعرفة.