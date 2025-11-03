إيفوتك و"ببلِش هير" تطوران منصة رقمية لتمكين النساء ضمن قطاع النشر

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ عقدت شركة "إيفوتك" - ذراع التحول الرقمي التابعة لـ"بيئة"، شراكة إستراتيجية مع "ببلِش هير" في خطوة تهدف إلى تسريع التحول الرقمي للمبادرة الدولية التي أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤِسسة "ببلش هير"، بهدف تمكين النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين في قطاع النشر.

وبموجب عقد الشراكة الذي جرى توقيعه على هامش مؤتمر الناشرين في الشارقة المقام حاليا في مركز إكسبو الشارقة، ستتولى "إيفوتك" تصميم وتطوير منصة رقمية متطورة وذلك لتمكين "ببلِش هير" من تعزيز قدرتها على التواصل ودعم النساء في منظومة النشر العالمية.

وستقدّم المنصة الجديدة مجموعة من الأدوات التعليمية المتخصصة وفرص الإرشاد المهني وميزات التواصل الفعّال والفوري إلى جانب دليل عالمي للمهنيات في مجال النشر لتكوّن بذلك مجتمعاً رقمياً متكاملاً لتبادل المعرفة والتعاون والنمو المهني.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، إن قوة "ببلِش هير" تكمن في المجتمع العالمي الذي بنيناه معاً – وهو مساحة طالبت بها النساء العاملات في قطاع النشر وساهمن في تشكيلها، حيث أن تواجد منصة رقمية متخصصة ضرورية للحفاظ على هذا المجتمع، ومع خبرة "إيفوتك" سنعمل على تطوير أدوات تمكّنهن من التواصل والتعلم والنمو معاً، مشيرة إلى أن هذه الشراكة ستساعد "ببلِش هير" على توسيع نطاق تأثيرها وتمكين المزيد من النساء للوصول إلى مواقع قيادية في قطاع النشر حول العالم، أينما كنّ.

من جانبه قال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة "بيئة"، إن "إيفوتك" تجسّد التزام "بيئة" بتطوير حلول رقمية مبتكرة ذات أثر مجتمعي إيجابي، ومن خلال هذه الشراكة نفخر بدعم "ببلِش هير" عبر منصة رقمية تعزز التعاون والتنوع وتوسّع آفاق الفرص أمام النساء في قطاع النشر على مستوى العالم.

يُشار إلى أن هذه الشراكة ستعزز تأثير "ببلِش هير" كحركة عالمية رائدة تركز على التوعية وإقامة الفعاليات وتحولها إلى منظومة رقمية متكاملة تُعنى بقيادة المرأة وتطويرها المهني وترسخ التعاون العالمي لتضع بذلك معياراً جديداً للتمكين الرقمي في قطاع النشر.