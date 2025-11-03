طيران الإمارات تعزز عملياتها إلى القاهرة برحلة يومية خامسة

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ أعلنت طيران الإمارات، اليوم، عن تعزيز خدمتها بين دبي والقاهرة عبر تشغيل ستّ رحلات إضافية أسبوعياً اعتباراً من 1 ديسمبر 2025، وذلك استجابةً للطلب المتزايد خلال موسم الشتاء، لترتفع ابتداءً من 1 فبراير المقبل إلى رحلة يومية إضافية.

وستُشغَّل الرحلات بطائرات البوينج 777 ضمن جدول مصمم لتوفير رحلات ربط سلسة مع وجهات رئيسية في الشرق الأقصى مثل هونغ كونغ وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وغيرها، إلى جانب وجهات في شرق وجنوب القارة الأفريقية مثل تنزانيا وكينيا وجنوب أفريقيا.

وخلال الفترة من 1 ديسمبر 2025 وحتى 31 يناير 2026، ستقلع الرحلة "ئي كيه 929" من مطار دبي الساعة 10:45 لتصل القاهرة الساعة 13:00، وستغادر رحلة العودة "ئي كيه 930" من مطار القاهرة الساعة 14:40 لتصل إلى دبي الساعة 19:55 جميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الخميس.

واعتباراً من 1 فبراير، ستقلع الرحلة اليومية "ئي كيه 929" من مطار دبي الساعة 4 لتصل القاهرة الساعة 6:15، وستغادر رحلة العودة "ئي كيه 930" من مطار القاهرة الساعة 8 لتصل إلى دبي الساعة 13:15.

وتعد القاهرة حالياً المدينة الأكثر استقبالاً لطائرات الإمارات A380 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خارج دبي، ومع بدء تشغيل الرحلة الخامسة اليومية ستصبح أيضاً المدينة الأكثر خدمةً ضمن شبكة طيران الإمارات في أفريقيا.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، إن القاهرة من أكثر وجهات المنطقة نشاطاً للمسافرين والشحن الجوي، وقد شكّلت على الدوام وجهة محورية لطيران الإمارات، وستُسهم الخدمة الإضافية في تسهيل حركة العملاء عبر شبكتنا العالمية، وتعزيز روابط التجارة والسياحة بين مصر والإمارات والعالم، ومع اقترابنا من الذكرى الأربعين لانطلاق عملياتنا إلى القاهرة، يُجسد هذا التوسع الجديد التزامنا الراسخ تجاه السوق المصري والمنطقة.

ومن شأن الرحلات الإضافية أن تعزز الترابط بين البلدين، وتزيد القدرة الاستيعابية للشحن الجوي من وإلى مصر بما يصل إلى 300 طن أسبوعياً عبر طائرات الركاب بوينغ 777.

ومنذ إطلاق أولى رحلاتها إلى القاهرة عام 1986، رسّخت طيران الإمارات مكانتها شريكاً طويل الأمد لقطاعي الطيران والسياحة والتجارة في مصر، حيث واصلت توسيع عملياتها وزيادة رحلاتها، ونقلت حتى اليوم أكثر من 10 ملايين راكب من وإلى السوق المصري.