" ضمان" : يوم العلم رمزٌ لوحدة الصف ورفعة الوطن

أبوظبي في 3 نوفمبر/وام/ أكد خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين (ضمان) التابعة لمجموعة "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، أن يوم العلم يُمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، يُجدد فيها شعب الإمارات ولاءه للقيادة الرشيدة، واعتزازه بالانتماء إلى وطن واحد يجتمع تحت راية العزّ والمجد والاتحاد.

وقال الظاهري في تصريح بهذه المناسبة ،إن يوم العلم يُعبّر عن وحدة الصف الإماراتي وتلاحم القلوب خلف قيادتنا، وعن الإصرار الذي ميّز مسيرة الإمارات منذ تأسيسها وحتى اليوم، لتبقى رايتها خفّاقة في سماء الإنجاز والعطاء والريادة، ويعكس هذا اليوم رمزية العَلَم عنوانا للعزيمة والإصرار، وقيمة وطنية تجمعنا جميعاً على المحبة والعمل من أجل رفعة الوطن.

وأكد الظاهري إلى أن العلم سيبقى رمزاً خالداً يُعبّر عن طموح أبناء الإمارات وإصرارهم على المضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.