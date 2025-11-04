بنك الإمارات للاستثمار: يوم العلم محطة وطنية تعكس قيم الوحدة والوفاء

أبوظبي في 3 نوفمبر/وام/ أكد أسامة آل رحمة، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الصيرفة و التحويل المالي و رئيس تطوير الأعمال في بنك الإمارات للاستثمار، أن يوم العلم يشكل محطة وطنية هامة تعكس القيم العميقة للوحدة والوفاء التي أسست عليها دولة الإمارات، ويجسد المسيرة التاريخية التي بدأها الآباء المؤسسون، ويواصلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برؤية مستقبلية تضمن تقدم الإمارات وثباتها في مسيرتها التنموية.

وقال آل رحمة في تصريح بهذه المناسبة ، إن علم الإمارات تجسيد لقيمنا الثابتة في التعاون والابتكار والتفاني في العمل، ورمز لطموحات وطن لا يعرف الحدود، ويعبر عن هوية شعب يؤمن بأن التقدم مسؤولية مشتركة وإرث يستمر عبر الأجيال.